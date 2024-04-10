Родриго объяснил, чем «Реал» удивил «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ

Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал ничейный результат в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Встреча 9 апреля прошла в Испании. Она завершилась со счётом 3:3.

«Думаю, они не ожидали, что я буду играть слева. Винисиус всегда играл на этой позиции. Сегодня мы сделали по-другому, это новая тактика, которая удалась. Это не тот результат, который мы хотели. Что ж, теперь мы подумаем о следующей игре.

Мы проиграли в Манчестере в прошлом году. Но теперь мы должны там победить. Все шансы есть. Кто меньше пропустит, тот и пройдёт», – приводит слова Родриго Mundo Deportivo.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере. Он начнётся в 22:00 мск.