Яссин Боно сообщил, что он покинул «Севилью» из-за состояния своего психического здоровья

Вратарь «Аль-Хиляля» Яссин Боно рассказал, что его решение покинуть «Севилью» и перейти в саудовский клуб минувшим летом было обусловлено наличием у него проблем ментального характера.

«Это был не я. Я прилагал все силы и опыт, но не мог оставаться в команде из-за своего настроения. Мне нужны были перемены для моего психического здоровья. Нельзя играть, зная, что вы не можете находиться в команде. У меня было очень мало времени на жизнь. Тренировка, выгул собаки, сон и размышления о тренировках на следующий день. Когда я увидел, что у меня нет сил продолжать отдавать клубу всё, мне представилась возможность уйти», — приводит слова Боно AS.

Напомним, в нынешнем сезоне Боно принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в 19 из которых он отыграл на ноль. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.