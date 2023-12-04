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Вратарь «Аль-Хиляля» Боно получил мышечное повреждение

Вратарь «Аль-Хиляля» Боно получил мышечное повреждение
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Голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Боно травмировался в игре 6-го тура группового раунда Азиатской Лиги чемпионов с «Нассаджи Мазандеран» (Иран). Вместо него на 46-й минуте на поле появился второй вратарь команды Хабиб Аль-Вотаян. Встреча завершилась победой «Аль-Хиляля» со счётом 2:1.

Боно перешёл в «Аль-Хиляль» из «Севильи» прошлым летом за € 21 млн. В нынешнем сезоне вратарь провёл за саудовскую команду 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt ориентировочная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Напомним, Боно занял 13-е место в голосовании на «Золотой мяч» — 2023. Сборная Марокко дошла до полуфинала ЧМ-2022 в Катаре во многом благодаря игре своего голкипера.

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