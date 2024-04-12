Агентство Коррея: переход Жоау в Россию? Ближе к лету появится конкретика

В агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы защитника «Шавиша» Жоау Коррея, оценили возможность перехода игрока в Российскую Премьер-Лигу предстоящим летом.

«Да, переход этим летом возможен. Коррея хотел бы попробовать свои силы в РПЛ. Ближе к лету появится конкретика», — приводит слова представителей агентства «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Коррея может оказаться в Российской Премьер-Лиге. Сообщалось, что сразу несколько отечественных клубов заинтересованы в подписании защитника «Шавиша».

Напомним, игроку сборной Кабо-Верде 27 лет. Он является капитаном «Шавиша». В нынешнем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 26 матчах во всех соревнованиях. Ему удалось записать на свой счёт три забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 750 тыс.

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