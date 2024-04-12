Гвардиола: цель Холанда не «Золотой мяч», а завоевание трофеев, чего он достиг

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, что нужно сделать нападающему «горожан» Эрлингу Холанду для того, чтобы получить награду лучшему футболисту сезона — «Золотой мяч».

«Ему нужно больше играть. Выносить уроки из проделанной работы.

Но цель не «Золотой мяч», цель — выигрывать трофеи, что он уже сделал. Завоевали бы мы пять трофеев в минувшем сезоне без него? Ни единого шанса.

Дело не в Эрлинге или в другом игроке. Пока футболист не ушёл на пенсию, он всегда может стать лучше», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, на церемонии вручения награды «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона норвежский нападающий занял второе место, уступив форварду сборной Аргентины и «Интер Майми» Лионелю Месси.