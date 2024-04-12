Хаби Алонсо: предпочитаю, чтобы мы выиграли Бундеслигу, находясь на поле, а не на диване

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо хочет, чтобы его команда стала чемпионом Германии после победы в очередном туре Бундсеслиги, а не благодаря потере очков прямым конкурентом.

«Если мы станем чемпионами в субботу, сидя на диване, это станет для меня большим сюрпризом. Честно говоря, я бы предпочёл отпраздновать победу в Бундеслиге, находясь на поле», — приводит слова Алонсо Sport.es.

Напомним, на текущий момент «Байер» занимает первое место, набрав после 28 туров 76 очков. После аналогичного количества матчей «Бавария» заработала 60 очков. До конца чемпионата осталось шесть туров. В случае если в ближайшем туре мюнхенский клуб проиграет, а «фармацевты» выиграют, они станут чемпионами Германии.