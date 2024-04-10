Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего матча «Байера» с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Вест Хэмом», а также охарактеризовал команду соперника. Встреча пройдёт завтра, 11 апреля.

«Вест Хэм» — физически сильная команда с великолепными индивидуальными качествами игроков.

Завтра нам нужно играть терпеливо, но в высоком темпе, и соблюдать хороший баланс между атакой и обороной. Только так нам удастся добиться хорошего результата.

Мы все чувствуем себя тесно связанными с клубом. Все сотрудники клуба оказывают нам огромную поддержку. Кроме того, у нас есть замечательные болельщики. Мы в клубе работаем над тем, чтобы доставить всем в городе больше радости в конце сезона. Завтра в матче с «Вест Хэмом» мы можем сделать ещё один важный шаг в этом направлении», — приводит слова Алонсо пресс-служба клуба.

В Бундеслиге-2023/2024 «Байер» уверенно занимает первое место. В активе леверкузенцев 76 очков, и для победы в чемпионате Германии в оставшихся шести играх им необходимо набрать всего три очка. Также «Байер» находится в одном шаге от завоевания Кубка Германии (25 мая леверкузенцы проведут финальный матч с «Кайзерслаутерном»).