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«Сити» купит Пакета летом, если не будет доказано, что он играл на ставках — The Guardian

«Сити» купит Пакета летом, если не будет доказано, что он играл на ставках — The Guardian
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«Манчестер Сити» намерен приобрести 26-летнего атакующего полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета при условии, что до закрытия трансферного окна Футбольная ассоциация Англии прекратит расследование в отношении футболиста, связанное с предполагаемыми нарушениями им правил игры на ставках. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, контракт Пакета предполагает, что с грядущего июня активизируется пункт о том, что другие клубы могут выкупить его за £ 85 млн (€ 99,4 млн).

Напомним, Пакета был заподозрен в нарушении правил игры на ставках в начале нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Пакета принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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