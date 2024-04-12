Источник: будущее Роши в ЦСКА остаётся открытым

Будущее защитника московского ЦСКА Виллиана Роши в армейском клубе находится под вопросом. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, вчера, 11 апреля, в агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы Роши, рассказали, что ЦСКА предложил защитнику продлить контракт с клубом до 2026 года. Но данное предложение не устроило бразильского футболиста. Он не готов его принять. При этом Виллиан относится к ЦСКА с большим уважением. Он ждёт жеста со стороны клуба в данном вопросе.

Напомним, Виллиан Роша является футболистом московского ЦСКА с сентября 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с армейцами рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 7 млн. В нынешнем сезоне бразильский игрок принял участие в 28 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт два забитых мяча и одну результативную передачу.