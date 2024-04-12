Черчесов: у «Зенита» больше опыта борьбы за первое место в РПЛ, чем у «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Специалист дал понять, что опыт на стороне петербургского клуба. Однако Черчесов считает, что потеря полузащитника Вендела, который пропустит игру с южанами из-за перебора жёлтых карточек, станет минусом для сине-бело-голубых.

«У «Зенита» больше опыта борьбы за первое место в РПЛ. «Краснодар» в этом сезоне долго держится на первых ступеньках. Минус для «Зенита», что Вендел не будет играть. Это один из ключевых игроков середины поля. Понятно, что у «Краснодара» есть определённые изменения в качестве игры, но если они будут играть в открытый футбол, то у них могут возникнуть проблемы», – сказал Станислав Черчесов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится уже завтра, 13 апреля 2024 года. Игра будет проходить в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В настоящий момент петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На его счету 44 очка. Краснодарский клуб с 43 очками пребывает на второй строчке.