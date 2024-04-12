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Скауты двух клубов Лиги 1 просмотрят Черникова на матче «Краснодар» — «Зенит»

Скауты двух французских клубов Лиги 1 лично просмотрят полузащитника «Краснодара» Александра Черникова на матче 24-го тура чемпионата России с «Зенитом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Александр Черников провёл 20 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 44 очка за 22 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.