«Метц» одержал волевую победу в матче с «Лансом» благодаря дублю Микаутадзе

Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Метц» и «Ланс». Команды играли на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. «Метц» одержал победу со счётом 2:1.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Ланса» Флорьян Сотока, реализовав пенальти. На 34-й минуте форвард Жорж Микаутадзе забил ответный мяч «Метца». В концовке первого тайма Жорж Микаутадзе оформил дубль.

«Ланс» занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка после 29 матчей. «Метц» находится на предпоследней, 17-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (63).