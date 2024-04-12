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«Метц» одержал волевую победу в матче с «Лансом» благодаря дублю Микаутадзе

«Метц» одержал волевую победу в матче с «Лансом» благодаря дублю Микаутадзе
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Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Метц» и «Ланс». Команды играли на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. «Метц» одержал победу со счётом 2:1.

Франция - Лига 1 . 29-й тур
12 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 1
Ланс
Ланс
0:1 Сотока – 13'     1:1 Микаутадзе – 34'     2:1 Микаутадзе – 45+3'    

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Ланса» Флорьян Сотока, реализовав пенальти. На 34-й минуте форвард Жорж Микаутадзе забил ответный мяч «Метца». В концовке первого тайма Жорж Микаутадзе оформил дубль.

«Ланс» занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка после 29 матчей. «Метц» находится на предпоследней, 17-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (63).

Турнирная таблица Лиги 1
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