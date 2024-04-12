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Дубль Андерсона принёс «Лацио» разгромную победу над «Салернитаной» в 32-м туре Серии А

Дубль Андерсона принёс «Лацио» разгромную победу над «Салернитаной» в 32-м туре Серии А
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Сегодня, 12 апреля 2024 года, состоялся матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречались «Лацио» и «Салернитана». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

Италия - Серия А . 32-й тур
12 апреля 2024, пятница. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
4 : 1
Салернитана
Салерно
1:0 Андерсон – 7'     2:0 Весино – 14'     2:1 Чауна – 16'     3:1 Андерсон – 35'     4:1 Исаксен – 87'    

В составе римского клуба дубль на свой счёт записал нападающий Фелипе Андерсон. Ещё по голу забили полузащитник Матиас Весино и форвард Густав Исаксен. Что касается гостей, то они ответили точным ударом в исполнении нападающего Джулио Маджоре.

Таким образом, после сегодняшнего матча «Лацио» удалось набрать 49 очков. Римская команда занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Салернитаны» осталось 15 очков. Она по-прежнему располагается на последнем (20-м) месте в таблице чемпионата.

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