Дубль Андерсона принёс «Лацио» разгромную победу над «Салернитаной» в 32-м туре Серии А

Сегодня, 12 апреля 2024 года, состоялся матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречались «Лацио» и «Салернитана». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:1.
В составе римского клуба дубль на свой счёт записал нападающий Фелипе Андерсон. Ещё по голу забили полузащитник Матиас Весино и форвард Густав Исаксен. Что касается гостей, то они ответили точным ударом в исполнении нападающего Джулио Маджоре.
Таким образом, после сегодняшнего матча «Лацио» удалось набрать 49 очков. Римская команда занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Салернитаны» осталось 15 очков. Она по-прежнему располагается на последнем (20-м) месте в таблице чемпионата.
- 13 апреля 2024
-
00:17
-
00:16
-
00:13
-
00:03
- 12 апреля 2024
-
23:59
-
23:55
-
23:43
-
23:42
-
23:25
-
23:24
-
23:23
-
23:16
-
23:05
-
23:00
-
23:00
-
22:50
-
22:46
-
22:39
-
22:22
-
22:20
-
22:03
-
22:03
-
21:46
-
21:42
-
21:35
-
21:29
-
21:26
-
21:10
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:46
-
20:45
-
20:44
-
20:34