Дубль Андерсона принёс «Лацио» разгромную победу над «Салернитаной» в 32-м туре Серии А

Сегодня, 12 апреля 2024 года, состоялся матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречались «Лацио» и «Салернитана». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

В составе римского клуба дубль на свой счёт записал нападающий Фелипе Андерсон. Ещё по голу забили полузащитник Матиас Весино и форвард Густав Исаксен. Что касается гостей, то они ответили точным ударом в исполнении нападающего Джулио Маджоре.

Таким образом, после сегодняшнего матча «Лацио» удалось набрать 49 очков. Римская команда занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Салернитаны» осталось 15 очков. Она по-прежнему располагается на последнем (20-м) месте в таблице чемпионата.