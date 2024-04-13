Экс-игрок «Ювентуса» Дель Пьеро: отдайте Йылдызу футболку с 10-м номером

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о 18-летнем нападающем «старой синьоры» Кенане Йылдызе, а также о других молодых футболистах команды.

«Безусловно, Йылдыз — один из тех молодых футболистов, чья игра мне нравится больше всего. Он уже показал часть того, на что способен. Я бы отдал ему футболку с 10-м номером (сам Дель Пьеро выступал в «Ювентусе» под 10-м номером. — Прим. «Чемпионата»).

В прошлом сезоне Николо Фаджоли и Фабио Миретти уже добились больших успехов. Поскольку они итальянцы, это хорошо — как для «Ювентуса», так и для сборной.

Есть много перспективных молодых игроков, но мы не должны торопиться оценивать их, поэтому нам нужно дать им время проявить себя, не оказывая чрезмерного давления», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia со ссылкой на Radio Serie A.

Напомним, в нынешнем сезоне Йылдыз принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.