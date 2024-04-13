Павлюченко: обычно меня называют Супер Пав, Пав, а тут — Роман Анатольевич. Непривычно

Бывший футболист «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко поделился эмоциями от назначения на должность тренера нападающих во второй команде «Родины».

— Ребята удивились, узнав, кто будет их тренером?

— Удивлены, некоторые подошли в первый день, сказали: «Роман Анатольевич, очень приятно, что вы в нашей команде. Готовы слушать и работать с вами». Было непривычно: обычно-то меня называют Супер Пав, Пав, а тут — Роман Анатольевич. К этому тоже надо привыкать. Буду делать всё, что от меня зависит, делиться опытом, который приобрёл за свою карьеру, подсказывать. Всё-таки я тоже был таким, и опытные футболисты мне рассказывали, как и куда бежать. Я их слушал, благодаря чему забивал. У меня пока небольшой тренерский опыт, всё же мало пока в команде, но вижу, что ребята хотят играть в футбол. Это очень важно, — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.