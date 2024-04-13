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«Сочи» — «Спартак»: хозяева открыли счёт на 76-й минуте матча РПЛ

«Сочи» — «Спартак»: хозяева открыли счёт на 76-й минуте матча РПЛ
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Встреча проводится на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

На 76-й минуте защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Хесус Медина не попал по мячу после длинной передачи Николая Заболотного. В итоге Мигел ускорился по левому флангу и прострелил в штрафную, Аттийят-аллах набежал и протолкнул мяч мимо Александра Максименко.

«Сочи» находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 15 очков в 22 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестом месте с 35 очками после аналогичного количества встреч.

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