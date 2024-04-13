«Сочи» — «Спартак»: хозяева открыли счёт на 76-й минуте матча РПЛ

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Встреча проводится на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 76-й минуте защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Хесус Медина не попал по мячу после длинной передачи Николая Заболотного. В итоге Мигел ускорился по левому флангу и прострелил в штрафную, Аттийят-аллах набежал и протолкнул мяч мимо Александра Максименко.

«Сочи» находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 15 очков в 22 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестом месте с 35 очками после аналогичного количества встреч.