Президент «Лацио»: Альберто хочет уйти? Мы не выбрасываем деньги в окно

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал слова полузащитника «орлов» Луиса Альберто, который вчера, 12 апреля, публично заявил, что хочет покинуть римский клуб и готов отказаться от всей зарплаты ради расторжения контракта с ним.

«Видимо, он хочет уйти бесплатно. Но нет: если он хочет уйти, то должен найти команду, готовую его купить. Мы не выбрасываем деньги в окно. Правила есть правила, нужно соблюдать как гражданские, так и уголовные законы. Он рассчитывал на продление прошлым летом и является вторым самым высокооплачиваемым игроком в «Лацио». Теперь он внезапно выходит с подобным заявлением», — приводит слова Лотито журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, действующее трудовое соглашение 31-летнего футболиста с «Лацио» рассчитано до лета 2027 года.

Испанский полузащитник выступает в составе «орлов» с 2016 года. За этот период он принял участие в 301 матче во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 75 результативными передачами.