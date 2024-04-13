Луис Альберто: я готов отказаться от всей зарплаты ради расторжения контракта с «Лацио»

Многолетний полузащитник «Лацио» Луис Альберто объявил, что покинет римский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Последние несколько недель были трудными для меня. Не знаю, каким будет проект дальше, но могу сказать, что я определённо не буду его частью в следующем сезоне. Я уже попросил клуб расторгнуть контракт со мной. Я готов отказаться от всей зарплаты ради данного расторжения. Думаю, что сейчас самое время отойти в сторону. Этот клуб дал мне очень много, но пришло время уступить место другим», — приводит слова Альберто DAZN.

Напомним, действующее трудовое соглашение 31-летнего футболиста с «Лацио» рассчитано до лета 2027 года.

Испанский полузащитник выступает в составе «орлов» с 2016 года. За этот период он принял участие в 301 матче во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 75 результативными передачами.