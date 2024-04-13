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Источник: «Спартак» готов продать Медину летом, если получит предложения по нему

Источник: «Спартак» готов продать Медину летом, если получит предложения по нему
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«Спартак» готов продать 26-летнего полузащитника Хесуса Медину в период открытия грядущего летнего трансферного окна в случае, если получит предложения по нему. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые были готовы рассмотреть варианты с трансфером полузащитника минувшей зимой. При этом московский клуб не хотел отдавать Медину в аренду с последующим возвращением, предпочитая продать его или сдать в аренду с обязательной опцией выкупа.

Напомним, Медина перешёл в «Спартак» минувшим летом из ЦСКА.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

После 23 матчей в РПЛ «Спартак» набрал 35 очков и на текущий момент занимает шестое место.

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