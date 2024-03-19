Хавбек «Спартака» Медина пропустит матч со сборной России из-за повреждения

Центральный полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина не примет участия в мартовском товарищеском матче сборной Парагвая из-за мышечной травмы левого бедра, сообщается на сайте Парагвайской футбольной ассоциации. Футболист будет проходить лечение повреждения в расположении клуба.

Напомним, южноамериканская команда встретится со сборной России в понедельник, 25 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Медина выступает за «Спартак» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.