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Хавбек «Спартака» Медина пропустит матч со сборной России из-за повреждения

Хавбек «Спартака» Медина пропустит матч со сборной России из-за повреждения
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Центральный полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина не примет участия в мартовском товарищеском матче сборной Парагвая из-за мышечной травмы левого бедра, сообщается на сайте Парагвайской футбольной ассоциации. Футболист будет проходить лечение повреждения в расположении клуба.

Напомним, южноамериканская команда встретится со сборной России в понедельник, 25 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Медина выступает за «Спартак» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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