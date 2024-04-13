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Валерий Кечинов: в «Спартаке» пришло время кардинальных изменений

Валерий Кечинов: в «Спартаке» пришло время кардинальных изменений
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру красно-белых в весенней части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«У «Спартака» нестабильная игра и результаты. Видно, что что-то не то в коллективе. Пришло время кардинальных изменений. Дальше будем смотреть и наблюдать. Наверное, руководство ждёт конца сезона и потом будет убирать Абаскаля. Не знаю, правильно это или нет. Но видно, что с этим тренером «Спартак» идёт назад.

Даже сама игра против «Динамо» была проигрышной: если бы не вратарь, то «Спартак» проиграл бы. После двух месяцев сборов команда должна быть готова хотя бы физически. Но мы видим, что даже физически «Спартак» весной никого не перебегал, не говоря про переиграл. По-моему, всем уже ясно, что в «Спартаке» надо что-то менять», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    
Турнирная таблица РПЛ
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