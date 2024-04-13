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Александр Мостовой: по игре «Спартак» не превосходит никого в РПЛ

Александр Мостовой: по игре «Спартак» не превосходит никого в РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и красно-белыми. Южане одержали победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

«С одной стороны, удивлён результатом, потому что «Сочи» идёт на последнем месте, а с другой — нет. По той игре, которую «Спартак» показал в матче с «Динамо», ничему не удивлён. «Спартак» опять невнятно сыграл и создал полтора момента за весь матч.

По игре «Спартак» не превосходит никого. А сейчас наступили времена, когда нельзя ошибаться, поэтому все бьются и рубятся. Что касается возможной отставки Абаскаля, то ещё после игры с «Динамо» должен был встать вопрос ребром», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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