Александр Мостовой: по игре «Спартак» не превосходит никого в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и красно-белыми. Южане одержали победу со счётом 1:0.

«С одной стороны, удивлён результатом, потому что «Сочи» идёт на последнем месте, а с другой — нет. По той игре, которую «Спартак» показал в матче с «Динамо», ничему не удивлён. «Спартак» опять невнятно сыграл и создал полтора момента за весь матч.

По игре «Спартак» не превосходит никого. А сейчас наступили времена, когда нельзя ошибаться, поэтому все бьются и рубятся. Что касается возможной отставки Абаскаля, то ещё после игры с «Динамо» должен был встать вопрос ребром», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.