Главный тренер «Сочи» Морено: я пришёл помочь клубу, а не навязывать что-то своё

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после победы над московским «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал, зачем возглавил клуб.

«В целом я не считаю, что успех зависит от тренера. Это заслуга игроков, потому что именно они находятся на поле. Они выполняют самую сложную часть этой работы. Нужно выполнить задуманное на поле, учитывая, какое давление вокруг них. Что касается «Сочи», он должен иметь свой стиль. Я пришёл сюда, чтобы помочь клубу и достигнуть поставленных целей, а не просто чтобы навязывать что-то своё. Также чувствую себя частью этого проекта, мне понравился этот проект. Находясь здесь, могу сказать, что мне понравился и город. Поэтому я доволен тем, что у меня есть, и мы должны добиваться поставленных целей», — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.