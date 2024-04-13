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Главный тренер «Сочи» Морено: доволен, что нам удалось навязать свою игру «Спартаку»

Главный тренер «Сочи» Морено: доволен, что нам удалось навязать свою игру «Спартаку»
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал игру своих подопечных в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком». В этой игре сильнее оказались сочинцы, который победили со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

«При схеме 4-3-3 Кравцов при прессинге регулярно поднимался, потому что он умеет это делать. Наша задача была противостоять схеме 4-4-2, закрывать центр, и в этом заключалась наша роль, в частности инсайдов. Я доволен тем, что нам удалось противопоставить и навязать свою игру.

Что касается замены Гуарирапы, мы отталкивались от характеристик игроков, которых выпустили на поле. У Гуарирапы давались хорошие рывки, он много доставлял сложностей сопернику, много бегал и боролся за верховые мячи, поэтому ему нужно было дать время передохнуть. Потом мы выпустили Серхио Кордову, чтобы продолжить доминировать в таком же стиле, учитывая характеристики игрока.

Ещё не стоит забывать о тех игроках, которые играют меньше или сегодня не играли. Они также показывают уровень на тренировках. В частности у Виктора Ангбана после перерыва пока были только игровые минуты в Кубке. Но, несмотря на это, в каждой тренировке он выкладывается полностью. Так что это очень важная деталь и фактор, чтобы как коллектив бороться и подниматься наверх», — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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