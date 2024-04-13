Тренер «Сочи» Морено: «Спартак» — клуб с большой историей, для меня честь одержать победу

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал победу своих подопечных в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» со счётом 1:0.

«Что касается этого матча, то я испытываю огромную гордость. Для меня это честь, потому что «Спартак» — команда с большой историей. Даже когда я начинал работать тренером, не знал, что добьюсь этого. Я очень горд за своих ребят. Что касается будущего, то я думаю не о будущем, а о настоящем. Поэтому концентрируюсь на том, чтобы выполнять хорошо свою работу изо дня в день», — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.