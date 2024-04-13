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«РБ Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» в матче 29-го тура Бундеслиги

«РБ Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» в матче 29-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» (Лейпциг, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Кристиан Дингерт. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:0.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Ольмо – 13'     2:0 Шешко – 68'     3:0 Опенда – 82'    

Счёт в матче на 13-й минуте открыл полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо с передачи полузащитника Ксавера Шлагера. На 68-й минуте удвоил преимущество хозяев нападающий Беньямин Шешко. Ему ассистировал полузащитник Хави Симонс. Окончательный счёт в матче на 81-й минуте установил нападающий «Лейпцига» Луа Опенда.

«Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. «Вольфсбург» находится на 14-м месте, заработав 28 очков.

Турнирная таблица Бундеслиги
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