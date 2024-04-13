Мусаев: «Краснодар» расстроен поражением «Зениту», но на поле не было равнодушных

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями об игре своей команды в матче 24-го Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», в котором «быки» уступили со счётом 1:2.

«Как я буду спать? Посмотрим. Я расстроен. Все мы расстроены. Но не было равнодушных — это важно. По качеству это лучшая наша игра.

Психология? Когда каждый год борешься за чемпионство, то, наверное, чувствуешь себя уверенно. Тактика? Мы готовились к четвёрке. Но схема «Зенита» не доставила нам проблемы. Мы быстро перестроились», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.