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Мусаев: «Краснодар» расстроен поражением «Зениту», но на поле не было равнодушных

Мусаев: «Краснодар» расстроен поражением «Зениту», но на поле не было равнодушных
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями об игре своей команды в матче 24-го Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», в котором «быки» уступили со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    
Удаления: Тормена – 90+4' / нет

«Как я буду спать? Посмотрим. Я расстроен. Все мы расстроены. Но не было равнодушных — это важно. По качеству это лучшая наша игра.

Психология? Когда каждый год борешься за чемпионство, то, наверное, чувствуешь себя уверенно. Тактика? Мы готовились к четвёрке. Но схема «Зенита» не доставила нам проблемы. Мы быстро перестроились», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

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