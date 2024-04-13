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«Зенит» не проигрывает «Краснодару» в 12 матчах в РПЛ с момента назначения Семака

Санкт-Петербургский «Зенит» не проигрывает «Краснодару» в 12 матчах в Российской Премьер-Лиге с момента назначения Сергея Семака на пост главного тренера сине-бело-голубых.

По информации телеграм-канала Opta Sports, это худшая серия «Краснодара» без побед против определённого соперника в чемпионате России.

Напомним, сегодня, 13 апреля, состоялся центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит». Команды играли на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:00. Сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.