«Зенит» обыграл «Краснодар» и увеличил отрыв от второго места до четырёх очков

Сегодня, 13 апреля, состоялся центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит». Команды играли на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:00. Сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.

На 16-й минуте уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте игры колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сравнял счёт в матче. На 63-й минуте бразилец Артур Гимарайнс забил второй мяч сине-бело-голубых и вывел свою команду вперёд. На 90-й минуте «Краснодар» остался вдесятером. С поля был удалён защитник Виктор Тормена.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.