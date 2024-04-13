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«Зенит» обыграл «Краснодар» и увеличил отрыв от второго места до четырёх очков

«Зенит» обыграл «Краснодар» и увеличил отрыв от второго места до четырёх очков
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Сегодня, 13 апреля, состоялся центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит». Команды играли на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:00. Сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    
Удаления: Тормена – 90+4' / нет

На 16-й минуте уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте игры колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сравнял счёт в матче. На 63-й минуте бразилец Артур Гимарайнс забил второй мяч сине-бело-голубых и вывел свою команду вперёд. На 90-й минуте «Краснодар» остался вдесятером. С поля был удалён защитник Виктор Тормена.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

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