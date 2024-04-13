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Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего «Зенит» обыграл «Краснодар»

Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего «Зенит» обыграл «Краснодар»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом», в котором гости одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    
Удаления: Тормена – 90+4' / нет

«Для завоевания чемпионства нужно, чтобы игроки в определённый момент сыграли выше своих возможностей — «Краснодар» сыграл не выше своих возможностей. Возможности игроков «Краснодара» значительно выше, чем они сегодня показали, начиная от вратаря.

«Зенит» — это стабильная команда. Эта команда хорошо психологически устойчива. Наверное, поэтому они победили и это было закономерно. Но чемпионат не закончился. В нашем чемпионате бывает много неожиданностей. Надо продолжать, но при 32 тысячах людей игроки «Краснодара» не смогли реализовать все свои потенциальные возможности. Поэтому у «Краснодара» поражение», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирная таблица РПЛ
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