Сёмин: «Зенит» нельзя будет называть чемпионом, если они обыграют «Краснодар»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится сегодня, 13 апреля, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

«В предстоящем туре играют первая и вторая команда чемпионата, а это всегда борьба за шесть очков. Конечно, результат этого матча повлияет на турнирную таблицу. В связи с тем, что чемпионат очень напряжённый и аутсайдеры могут преподнести сюрприз и внести коррективы, думаю, что будет ещё много неожиданностей.

Не думаю, что «Зенит» можно будет назвать чемпионом, если они обыграют «Краснодар». После этой встречи командам предстоит достаточно матчей, чтобы поправить ситуацию, но в плане психологии это будет очень важная игра», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.