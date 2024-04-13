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Тренер «Ахмата» Адиев: после первого тайма с «Балтикой» я смотрел в завтрашний день

Тренер «Ахмата» Адиев: после первого тайма с «Балтикой» я смотрел в завтрашний день
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Напомним, калининградцы одержали победу со счётом 7:1.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 8'     0:3 Ковалёв – 11'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 76'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    

«Мы сегодня неважно действовали структурно. Очень много единоборств проигрывали, а те детали, которые должны были сделать по игре, у нас не получились. Не снимаю с себя ответственности как с главного тренера, но, думаю, немного и удача была не на нашей стороне. Конечно, мы должны были использовать отскоки и подходы, которые у нас были, но соперник пятью или шестью ударами все пять голов в первом тайме забил.

Чем обусловлено такое количество индивидуальных ошибок? Есть ряд причин, в первую очередь это внутренние дела команды, в которых мне надо разобраться. Я на сегодняшний день не хотел бы их на всеобщее обозрение выставлять.

После первого тайма, понимая, что игра проиграна, я смотрел в завтрашний день. Те футболисты, которые выходили или оставались на поле, — их надо было посмотреть в деле и уже по ходу правильно оценивать их. Должно быть у тренерского штаба понимание, можем мы в предстоящих играх рассчитывать на этих людей или нет. И если можем, то в каком амплуа и в каких схемах», — сказал Адиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.

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