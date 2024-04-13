Вратарь «Зенита» Кержаков: вопрос чемпионства РПЛ ещё не решён, всё в наших руках

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.

«Это самый важный матч чемпионата. Если бы мы упустили победу, для «Краснодара» это бы был большой плюс в моральном плане. Пока не понимаю, почему получились два разных тайма у «Зенита». Вопрос чемпионства не решён, впереди самое интересное. Всё в наших руках», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.