Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Кержаков: вопрос чемпионства РПЛ ещё не решён, всё в наших руках

Вратарь «Зенита» Кержаков: вопрос чемпионства РПЛ ещё не решён, всё в наших руках
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«Это самый важный матч чемпионата. Если бы мы упустили победу, для «Краснодара» это бы был большой плюс в моральном плане. Пока не понимаю, почему получились два разных тайма у «Зенита». Вопрос чемпионства не решён, впереди самое интересное. Всё в наших руках», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

Материалы по теме
Опрос
«Зенит» — чемпион РПЛ-2023/2024?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android