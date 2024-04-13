Сегодня, 13 апреля, состоялся центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит». Команды играли на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:00. Сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.

Эта победа позволила сине-бело-голубым увеличить отрыв от второго места до четырёх очков. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Зенит» – чемпион РПЛ-2023/2024?

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.