Игрок «Локомотива» Ненахов высказался об упущенной победе над ЦСКА

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов после матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА, который завершился со счётом 3:3, назвал главную проблему в игре красно-зелёных.

«Стандарты — это наша большая проблема. Мы пропускаем много голов со стандартов. Если не ошибаюсь, то около шести или семи голов мы пропустили с нового года на стандартах. Будем работать над этим компонентом.

Нет объяснения, почему при 3:1 отдали мяч ЦСКА. Мы говорили о том, чтобы контролировали игру до конца, а вышло так, что отдали мяч и преимущество», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 47 очков.