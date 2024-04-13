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Игрок «Локомотива» Ненахов высказался об упущенной победе над ЦСКА

Игрок «Локомотива» Ненахов высказался об упущенной победе над ЦСКА
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов после матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА, который завершился со счётом 3:3, назвал главную проблему в игре красно-зелёных.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

«Стандарты — это наша большая проблема. Мы пропускаем много голов со стандартов. Если не ошибаюсь, то около шести или семи голов мы пропустили с нового года на стандартах. Будем работать над этим компонентом.

Нет объяснения, почему при 3:1 отдали мяч ЦСКА. Мы говорили о том, чтобы контролировали игру до конца, а вышло так, что отдали мяч и преимущество», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 47 очков.

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