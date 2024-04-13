Защитник «Локомотива» Фассон назвал причины упущенной победы над ЦСКА

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал результат матча 24-го тура с ЦСКА, который закончился со счётом 3:3, а также поделился мыслями о проблемах в игре команды.

— Можно ли связать итоговый результата с потерей концентрации?

— Можно и так сказать. Но что было, то произошло. Нужно работать дальше и готовиться к следующему матчу.

— Почему такие проблемы в обороне на стандартах?

— Стандарты — это непростая вещь. Тренируем их постоянно, но пропускаем. Будем работать дальше.

— Помогло ли собрание команды после вылета из Кубка?

— Собрание было, и оно было нужно. Это пошло нам на пользу. После собрания мы одержали победу в Грозном и сегодня играли хорошо. Нам немножко не хватило, — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.