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Защитник «Локомотива» Фассон назвал причины упущенной победы над ЦСКА

Защитник «Локомотива» Фассон назвал причины упущенной победы над ЦСКА
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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал результат матча 24-го тура с ЦСКА, который закончился со счётом 3:3, а также поделился мыслями о проблемах в игре команды.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

— Можно ли связать итоговый результата с потерей концентрации?

— Можно и так сказать. Но что было, то произошло. Нужно работать дальше и готовиться к следующему матчу.

— Почему такие проблемы в обороне на стандартах?

— Стандарты — это непростая вещь. Тренируем их постоянно, но пропускаем. Будем работать дальше.

— Помогло ли собрание команды после вылета из Кубка?

— Собрание было, и оно было нужно. Это пошло нам на пользу. После собрания мы одержали победу в Грозном и сегодня играли хорошо. Нам немножко не хватило, — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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