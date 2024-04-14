Криштиану Роналду может оказаться в суде из-за своего брата

Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду может быть вызван на судебное заседание в качестве свидетеля, чтобы прояснить ситуацию вокруг его брата Угу Динарте Сантуша Авейру. Об этом сообщает Corriere Torino.

По информации источника, в отношении брата Роналду возбуждено дело в связи с предполагаемым мошенничеством. Разбирательства связаны с последствиями соглашения 2019-го года между бизнесменом Рокко Валенти и компанией Mussara Gestao de Espacos e Eventos LDA, представителем которой является брат Роналду.

Предприниматель подписал контракт, по которому должен был выплатить € 650 тыс. за получение права на производство и продажу футболок с логотипом CR7Museu. За короткое время было выпущено 13 тыс. единиц продукции. Однако компания adidas заметила и сообщила о чрезмерной схожести дизайна этих футболок с изготавливаемыми по контракту. Произведенные футболки Валенти стали сбывать посреднику. Они должны были пройти утилизацию, однако, как выяснилось, вместо этого стали продаваться в музее Роналду.

Сообщается, что внешний вид футболок утверждал брат Роналду.

Отметим, судья Алессандра Сальвадори, склонявшаяся к тому, что вызов Роналду в качестве свидетеля будет «излишним», предложила адвокату Роберту Капре, представляющему интересы Валенти, инициировать вызов Криштиану в суд 31 мая на следующее слушание.

Материалы по теме Роналду могут отстранить на два матча за агрессивное поведение в игре с «Аль-Хилялем»

Роналду показал неприличный жест фанатам «Аль-Шабаба»: