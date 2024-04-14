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Спортинг Канзас-Сити — Интер Майами 2:3, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата МЛС 14 апреля

Голы Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу в матче со «Спортинг Канзас-Сити»
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В ночь с 13 на 14 апреля мск на поле «Арроухед Стэдиума» в американском Канзас-Сити завершился матч регулярного чемпионата МЛС. «Интер Майами» на выезде одержал волевую победу над «Спортинг Канзас-Сити» со счётом 3:2.

США - Major League Soccer . МЛС
14 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Окончен
2 : 3
Интер Майами
Майами
1:0 Томми – 6'     1:1 Гомес – 18'     1:2 Месси – 51'     2:2 Томми – 58'     2:3 Суарес – 71'    

В составе победителей полный матч провёл аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого забитый мяч и результативный пас. Его одноклубник уругвайский форвард Луис Суарес отметился победным голом на 71-й минуте матча. Забитый мяч и голевую передачу записал на свой счёт парагвайский полузащитник гостей Диего Гомес, в составе «Спортинг Канзас-Сити» дубль оформил атакующий хавбек Эрик Томми.

Благодаря этой победе «Интер Майами» набрал 15 очков в девяти матчах и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, столько же очков при игре в запасе у занимающего вторую строчку «Нью-Йорк Ред Буллз».

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