Голы Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу в матче со «Спортинг Канзас-Сити»

В ночь с 13 на 14 апреля мск на поле «Арроухед Стэдиума» в американском Канзас-Сити завершился матч регулярного чемпионата МЛС. «Интер Майами» на выезде одержал волевую победу над «Спортинг Канзас-Сити» со счётом 3:2.
В составе победителей полный матч провёл аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого забитый мяч и результативный пас. Его одноклубник уругвайский форвард Луис Суарес отметился победным голом на 71-й минуте матча. Забитый мяч и голевую передачу записал на свой счёт парагвайский полузащитник гостей Диего Гомес, в составе «Спортинг Канзас-Сити» дубль оформил атакующий хавбек Эрик Томми.
Благодаря этой победе «Интер Майами» набрал 15 очков в девяти матчах и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, столько же очков при игре в запасе у занимающего вторую строчку «Нью-Йорк Ред Буллз».
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