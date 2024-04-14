Андрей Чернышов: общался с клубом из Саудовской Аравии, из России предложений не было

Главный тренер индийского «Мохаммедана» из Калькутты и бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал об имевшихся у него в 2023 году вариантах продолжения карьеры.

«Я общался с китайским клубом из второй лиги, с клубом из Саудовской Аравии, который вышел в Суперлигу, но там сделали выбор в пользу другого кандидата. Были ли предложения из России? Нет, из России ничего не было. Даже каких-то разговоров, что кто-то из руководства клуба позвонил и сказал, что мы вас рассматриваем. Ничего не было. Тишина полная», — приводит слова Чернышова «Спорт день за днём».

В августе 2023 года Чернышов возглавил индийский «Мохаммедан», в котором ранее работал с мая 2021 года по декабрь 2022 года. Под его руководством команда досрочно стала чемпионом Первого дивизиона Индии и получила право выступить в следующем сезоне в Суперлиге.

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