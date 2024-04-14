Чернышов: Мажич же не может научить арбитров судить, как он наладит судейство в России?

Бывший главный тренер московского «Спартака» и главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов высказался о работе иностранца во главе судейской коллегии.

«Это ничего не даёт. Сколько в России было иностранцев. Не они судят! Тот же судья Мажич был великим арбитром, номер один в Сербии. Но как он может наладить судейство в России? Что он может сделать? Я не понимаю. Я не понимаю, какой в этом смысл? Он же не может научить арбитров судить. Как судья он был хорошим, но это не значит, что он будет хорошим управленцем», — приводит слова Чернышова «Спорт день за днём».

51-летний сербский рефери категории ФИФА Милорад Мажич с июня 2023 года является руководителем департамента судейства Российского футбольного союза. Контракт между Мажичем и РФС заключён сроком на два года и имеет опцию продления на один год.