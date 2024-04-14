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Вратарь «Краснодара» Сафонов об использовании вазелина: пока руки ловят, мне это не нужно

Вратарь «Краснодара» Сафонов об использовании вазелина: пока руки ловят, мне это не нужно
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Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов признался, что не использует вазелин для улучшения сцепления между вратарскими перчатками и мячом. Сафонов заявил, что, пока руки ловят, он не видит смысла в использовании вазелина.

— Артём Ребров говорил, что использовал вазелин для сцепления перчаток с мячом. Вы такое используете?
— Видел недавно такое в сборной. Разговаривал как раз с Сашей Максименко. Он говорил, что они пробовали и это работает, но я сам не пробовал. Пока руки ловят, думаю, что это не надо, — сказал Матвей Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» 23 матча, в которых пропустил 21 гол. В восьми встречах он сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

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