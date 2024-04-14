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Игрок «Сочи» Кравцов: мы очень ждали первую победу весной, наконец-то нас прорвало

Игрок «Сочи» Кравцов: мы очень ждали первую победу весной, наконец-то нас прорвало
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов поделился эмоциями после победы в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

«Очень ждали первую победу в весеннем отрезке. Со «Спартаком» был важный матч для нас. И наконец-то мы выиграли. Эмоции после победы в матче со «Спартаком» только положительные.
Роберт нас всегда хорошо настраивает на каждый матч. Мы всегда выходим заряженные. До этого были ничьи, но наконец-то прорвало и победили», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 23 матчей Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 18 очков и на текущий момент занимает 16-е место. В следующем туре сочинский клуб сыграет с «Уралом». Данная встреча состоится 21 апреля.

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