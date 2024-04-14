Игрок «Сочи» Кравцов: мы очень ждали первую победу весной, наконец-то нас прорвало

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов поделился эмоциями после победы в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Очень ждали первую победу в весеннем отрезке. Со «Спартаком» был важный матч для нас. И наконец-то мы выиграли. Эмоции после победы в матче со «Спартаком» только положительные.

Роберт нас всегда хорошо настраивает на каждый матч. Мы всегда выходим заряженные. До этого были ничьи, но наконец-то прорвало и победили», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 23 матчей Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 18 очков и на текущий момент занимает 16-е место. В следующем туре сочинский клуб сыграет с «Уралом». Данная встреча состоится 21 апреля.