Игрок «Сочи» Кравцов рассказал, что изменилось в команде с приходом Морено

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов рассказал, что изменилось в южной команде с назначением испанского тренера Роберта Морено.

«Очень многое изменилось в «Сочи» с приходом Морено в лучшую сторону. Самое главное изменение — поменялась атмосфера», — сказал Кирилл Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Сочи» сенсационно обыграл московский «Спартак» (1:0). Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.