Почеттино: сложно представить, как бы мы играли в еврокубках с таким количеством травм

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил обеспокоенность в связи с большим количеством травм, которые футболисты лондонского клуба получают в нынешнем сезоне.

«Представьте, что было бы, если бы мы играли в еврокубках со всеми этими травмами! Боже мой!

С командой, у которой постоянно отсутствует от восьми до десяти футболистов в каждой игре. Если бы было добавлено больше матчей, нам бы пришлось туго», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на текущий момент в составе «Челси» шесть травмированных игроков: защитники Уэсли Фофана, Леви Колвилл, Рис Джеймс, а также полузащитники Ромео Лавиа, Кристофер Нкунку и Лесли Угочукву.

После 30 туров АПЛ «Челси» набрал 44 очка и занимает девятое место.