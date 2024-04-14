«Слован» выиграл чемпионат Словакии в шестой раз подряд

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 5-го тура плей-офф чемпионов словацкой Суперлиги между братиславским «Слованом» и командой «ДАК 1904». Встреча прошла на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе. Команды сыграли вничью — 0:0. Благодаря набранному очку «Слован» досрочно стал чемпионом Суперлиги. Клуб выиграл данный турнир в шестой раз подряд.

Ближайшим преследователем «Слована» является «Спартак» из Трнавы. У братиславцев 67 очков в 27 проведённых матчах, у «Спартака» 48 очков после 26 встреч. Команде из Трнавы осталось провести шесть матчей в Суперлиге в нынешнем сезоне. Соответственно, она уже никак не догонит «Слован», так как ей нужно набрать минимум 19 очков.

«Спартак» Трнава выиграл чемпионат Словакии в сезоне-2017/2018. Далее побеждал только «Слован».