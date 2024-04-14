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«Оренбург» — «Пари НН»: Босельи сравнял счёт в матче

«Оренбург» — «Пари НН»: Босельи сравнял счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступает Павел Шадыханов. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обухов – 2'     1:1 Босельи – 43'     2:1 Адамов – 51'     3:1 Марин – 87'    

На 43-й минуте крайний нападающий «Пари НН» Хуан Босельи сравнял счёт в матче.

Ранее, на третьей минуте, счёт в матче открыл нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов.

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 23 очка и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Пари НН» заработал 28 очков и располагается на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре нижегородская команда победила «Оренбург» со счётом 3:1. В составе «Пари НН» голами отметились Зе Турбо, Эдгар Севикян и Хуан Босельи. Единственный гол «Оренбурга» забил Матиас Перес.

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