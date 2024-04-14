Сенников: обидная упущенная победа «Локо», но в концовке ЦСКА мог и выиграть

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграли вничью с ПФК ЦСКА (3:3).

«Обидная упущенная победа «Локомотива», но в концовке они могли и проиграть, если бы было чуть больше времени. Но в целом по игре «Локомотив» смотрелся лучше, 70 минут были очень хорошими. Мне понравилось, что «Локомотив» играл без нападающего, как в предыдущих матчах. Тактика «Локомотива» очень положительно повлияла на игру команды. Глушенков и Пиняев создавали много моментов. Было видно, что на самом деле в «Локомотиве» нет никакого кризиса.

В концовке матча упустили победу. Возможно, повлиял заданный темп и силы к концу матча закончились. Понятно, что повлияли замены — вышедшие на замену не усилили игру «Локомотива». Команда прижалась к воротам, а ЦСКА додавил. Также «Локомотиву» нужно обратить внимание на стандарты. Нельзя каждую игру пропускать со стандартов», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.