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Быстров: Абаскаль не тренер, а физрук, который приходит на тренировки и ничего не делает

Быстров: Абаскаль не тренер, а физрук, который приходит на тренировки и ничего не делает
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Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров объяснил причины поражения красно-белых от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

«Первая причина поражения «Спартака» в Сочи в том, что у него нет команды. Вторая —нет игры. Третья — «Сочи» выглядел достойнее. Это команда с тренером, более сильная и подготовленная. Для меня они были фаворитами, и ничего удивительного нет.

Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Чтобы за такое количество времени у команды не появилось ни игры, ни мысли, это надо умудриться», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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