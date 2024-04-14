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«Урал» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Урал» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ
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Сегодня, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Стали известны стартовые составы команд.

«Урал»: Помазун, Эммерсон, Филипенко, Мамин, Кулаков, Сиссе, Мишкич, Дмитриев, Ишков, Бикфалви, Каштанов.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Лаксальт, Чавес, Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин.

Фото: ФК «Урал»

Фото: ФК «Динамо» Москва

«Урал» находится на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 22 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьем месте с 38 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
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