Гончаренко против «Динамо» и волжское дерби. Тур РПЛ продолжается! LIVE

А ещё битва за выживание в Оренбурге и непростой выезд для «Ростова».

Друзья, всем привет! Суббота в РПЛ получилась огненной и максимально насыщенной на яркие матчи, но 24-й тур продолжается. Сегодня, 14 апреля, мы увидим ещё четыре встречи. И в них тоже будет на что посмотреть.

Первый матч начнётся рано — в 12:00 мск. А всё потому, что играть будут в Оренбурге. Местная команда, несмотря на приличный состав, борется за выживание, и встреча с «Пари НН» — важный элемент на пути к спасению.

Следом, в 14:15 мск, начнут играть «Урал» и «Динамо». Команда Гончаренко тоже обитает внизу таблицы и нуждается в очках, чтобы избежать вылета. «Динамо» же, кажется, выпало из чемпионской гонки, но математически всё возможно. Нужно только не допускать осечек, как в дерби со «Спартаком».

Предпоследний матч тура пройдёт в Воронеже. Там «Факел» примет «Ростов». Команда Карпина — лучшая весной во всём чемпионате, а вот хозяева по-прежнему не могут чувствовать себя в безопасности. Формально очки нужнее «Факелу», а что будет в действительности? Начало — в 16:45 мск.

А закроет тур матч «Крыльев Советов» и «Рубина». Мало того что встречи этих команд зовут волжским дерби (уже намекает на принципиальность), так соперники ещё и соседствуют в таблице. Противостояние Осинькина и Рахимова — точно интересное зрелище. Игра стартует в 19:00 мск.

«Чемпионат» традиционно проведёт онлайн дня в РПЛ. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

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